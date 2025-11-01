Die alte Burgruine Blatten: Zeitreise im Rheintal

Der Hirschzungenfarn ist eine besonders elegante Farnart, die durch ihre ungeteilten, glänzend grünen Blätter auffällt. Anders als viele andere Farne, deren Wedel gefiedert sind, trägt der Hirschzungenfarn längliche, zungenförmige Blätter, die ihm auch seinen Namen gaben. Er gehört zur Familie der Streifenfarne und ist in Europa recht weit verbreitet, kommt aber nur dort vor, wo die Bedingungen stimmen: halbschattig bis schattig, feucht bei kalkhaltigem Untergrund. Typische Standorte sind beispielsweise Schluchten, feuchte Kalkfelsen, Mauerritzen oder Wälder mit humusreichem Boden. Die Pflanze bevorzugt hohe Luftfeuchtigkeit und gedeiht besonders gut in mildem Klima. Charakteristisch sind die braunen Sporenhäufchen auf der Blattunterseite, die in zwei Reihen parallel zur Mittelrippe angeordnet sind – ein wichtiges Erkennungsmerkmal dieser Art. Der Hirschzungenfarn ist ein mehrjähriger, immergrüner Farn, der in kleinen Horsten wächst und mit seinen ledrigen Blättern selbst im Winter grün bleibt. In der Schweiz und in vielen europäischen Ländern gilt der Hirschzungenfarn als geschützte oder gefährdete Art, da seine natürlichen Lebensräume durch Entwässerung, intensive Forstwirtschaft und den Abbau von Kalkstein zurückgehen.