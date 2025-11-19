So viele Frauen sind weltweit von Gewalt betroffen

So hoch sind die Zahlen in Österreich

In Österreich sind laut der Studie insgesamt rund 18 Prozent der weiblichen Bevölkerung zwischen 15 und 45 Jahren von Gewalt durch (Ex-)Partner betroffen. Stand 2023 hatten demnach zwei Prozent in den vergangenen zwölf Monaten Angriffe erlebt. Sexuelle Gewalt durch Nicht-Partner ist in Österreich mit knapp 26 Prozent insgesamt und 1,5 Prozent für das vergangene Jahr recht hoch.