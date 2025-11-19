Russen-Schiff richtet Laser auf britische Piloten

„Wir wissen, was ihr tut“

Trotzdem lasse sich Großbritannien nicht einschüchtern. Seine Botschaft an Russlands Präsidenten Wladimir Putin sei klar: „Wir sehen euch, wir wissen, was ihr tut“, erklärte Healey. Man beobachte, die „Yantar“ nun ganz genau und sei entschlossen, „Putin zu zeigen, dass wir bereit sind.“ Das Vereinigte Königreich hat „militärische Optionen parat, sollte die ,Yantar‘ ihren Kurs ändern“, warnte der Minister, wie der britische Sender BBC berichtet. Diese werde er aus Vorsicht jedoch nicht offenlegen, „da dies Präsident Putin nur klüger machen würde.“