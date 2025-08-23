Auch heuer: „Jazz-Session in da Stöckl-Hitt’n“

Vom Quereinsteiger zum Welteroberer mit Jazz

Heute ist der Kontra- und E-Bassist ein gefragter Gast auf renommierten Festivals und Bühnen der Welt. Wenn er nicht gerade an der privaten Uni Jam Music Lab in seiner Wahlheimat Wien Kontrabass und Improvisation lehrt. „Heute spiele ich in unterschiedlichsten Formationen, da kommt es schon vor, dass ich in einer Woche fünf Konzerte in fünf verschiedenen Städten habe“, erzählt der virtuose Musiker, der zahlreiche CDs produziert und vielfältige Projekte umgesetzt hat.