Bleiburger Wiesenmarkt

Auch heuer: „Jazz-Session in da Stöckl-Hitt’n“

Kärnten
23.08.2025 12:00
Stefan Thaler ist Vollblutmusiker und beweist das nicht nur bei seinen Konzerten in der ganzen ...
Stefan Thaler ist Vollblutmusiker und beweist das nicht nur bei seinen Konzerten in der ganzen Welt.

Mit Kontrabass und E-Bass eroberte Stefan Thaler die Musikwelt. Seit 26 Jahren organisiert der Arrangeur und Komponist aus Bleiburg aber auch die legendäre Wiesenmarkt-Session.

„Musik ist einfach ein wunderbarer Zustand, der einzigartige, vielseitige Facetten widerspiegelt. Musik ist genial“, sagt der 43-Jährige, der in Einersdorf aufgewachsen ist. Seine spielerische Leidenschaft hat Thaler aber als Spätzünder entdeckt. „Ich war 15 Jahre alt und wir gründeten eine Band.“ Dann ging es so richtig los – vom Klagenfurt Konse in das königliche Konservatorium nach Den Haag in den Niederlanden, um Jazz zu studieren.

Vom Quereinsteiger zum Welteroberer mit Jazz
Heute ist der Kontra- und E-Bassist ein gefragter Gast auf renommierten Festivals und Bühnen der Welt. Wenn er nicht gerade an der privaten Uni Jam Music Lab in seiner Wahlheimat Wien Kontrabass und Improvisation lehrt. „Heute spiele ich in unterschiedlichsten Formationen, da kommt es schon vor, dass ich in einer Woche fünf Konzerte in fünf verschiedenen Städten habe“, erzählt der virtuose Musiker, der zahlreiche CDs produziert und vielfältige Projekte umgesetzt hat.

MIt dem Kontrabass eroberte Thaler bereits die ganze Welt.
MIt dem Kontrabass eroberte Thaler bereits die ganze Welt.

Preise bei europaweiten Wettbewerben oder Europa-Tournee mit Sängerinnen tun ihre übriges, um die Marke Thaler abwechslungsreich im Ohr klingen zu lassen. Jazz, Pop, Swing, Latin, Pop, Balkanrock, brasilianische Klänge, Elektronik und vieles mehr: „Ich ziehe keine Grenzen. Musik ist eine unglaublich starke Kraft. Wichtig ist, dass es auf der Bühne brodelt.“

Neben zahlreichen Arrangements ist auch das Komponieren für Theater, Chor, Musicals ein weiteres Betätigungsfeld. Aus Thalers vielen Werken sticht auch eine Hommage an den Tänzer und Choreografen Johann Kresnik (verstorben): „Ich habe eine Art Datenbank in meinem Kopf. Ideen kommen beim U-Bahn- und Autofahren oder mitten in der Nacht.“

„Jazz in da Hitt‘n“: Alljährlich bringen Weltklasse-Musiker bei freiem Eintritt die ...
„Jazz in da Hitt'n": Alljährlich bringen Weltklasse-Musiker bei freiem Eintritt die Stöckl-Hütte, die seit Jahrzehnten die Bleiburger Wiesen ziert, mit Wiesenmarktjazz zum Beben, heuer am 29. August.

Einheizen „in da Hittn’n am Wiesenmarkt“ 
Kärnten ist für den Familienvater, „Franziska und Josefina sind meine Musen“, die Heimat. Da heizt Thaler seit bald 30 Jahren beim „Jazz in da Hitt’n“, im Stöckl-Stadl (bei freiem Eintritt) auf der Wiesen ein. „Ich bin KIB-Mitglied, mache das gerne.“ Heuer bringt das Thaler-Jazztett Karin Zemljič (voc), Michael Erian (sax), Daniel Nösig (tr), Arsenije Krstić (key),Thomas Käfel (dr) mit.

Porträt von Gerlinde Schager
Gerlinde Schager
