Die Villacher Wirtschaft hat einen neuen Obmann

Nach 15 Jahren hat Bernhard Plasounig sein Amt als Obmann der Wirtschaftskammerbezirksstelle zurückgelegt. Ihm ist Christian Tyl nachgefolgt, der jetzt zugleich die Kräfte bündelt.
Mit dem Fachgeschäft tyl4sports ist Christian Tyl mit seinem Team vor allem für Fahrradbegeisterte eine kompetente Anlaufstelle. Seit mehr als ein Jahr steht der Unternehmer auch schon dem schwarzen Wirtschaftsbund vor.
Nun erfolgte kürzlich das Amt als Obmann der Wirtschaftsbezirksstelle. „Es war der Wunsch, dass die Agenden von Villach-Land und Villach vereint werden, dessen sind wir nun nachgekommen. Ich habe ein breit aufgestelltes Team aus Innenstadt, Handel und Industrie aufgestellt“, berichtet Tyl, der Bernahrd Plasounig nachfolgt.
Mit der gemeinsamen Bezirksstelle für Stadt und Land will Tyl außerdem nochmals auf die zahlreichen Serviceleistungen der Kammer für Unternehmer hinweisen. Tyl: „Wir wollen Themenbereiche aufgreifen und Fachvortragende holen, wie zum Beispiel für das spannende Thema KI.“
Wir müssen zeigen, dass die Koralmbahn nicht in Klagenfurt aufhört.
Christian Tyl, Bezirksobmann WK Villach
Die Region müsse außerdem die positiven Effekte der Koralmbahn nutzen. „Wir müssen zeigen, dass die Koralmbahn nicht in Klagenfurt aufhört,“ schildert Tyl. Er könne sich zum Beispiel Kulturpakete rund um den Carinthischen Sommer vorstellen.
Der Abbau von Bürokratie ist ein weiteres Ziel, das der neue WK-Bezirksobmann bei den Gemeinden sowie in der Stadt forcieren will. Aber auch das Füllen von Leerständen sowohl in der Stadt als auch in den Kommunen sieht Tyl als eine Aufgabe.
