„Kinderfreunde“: Prüfer kritisieren Strukturen

„Ein permanenter Prozess“

Wie konnte es zu diesen Missständen kommen? „Das Förderungswesen für diese Vereine ist ein permanenter Prozess, aber man muss festhalten, dass es hier um Hilfe für Menschen geht, die diese dringend brauchen“, erklärt Kaiser. Ein Schritt wird schon gesetzt – für die Abwicklung gewisser Abläufe wurde eine eigene GmbH innerhalb der Kinderfreunde etabliert.