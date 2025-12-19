Sommer-Highlights: Fünf neue Feste am Alten Platz

Auch Afterwork am Benediktinermarkt soll weitergehen

Das hat mit dem gewohnten Afterwork am Benediktinerplatz aber nichts zu tun. Den soll es weiterhin geben. Dafür stehen auch Christian Gabalier von der Kochwerkstatt und Margit Dworak vom Steirermandl. Auch Gerti Höferer. „Ich bin froh über jede Veranstaltung in der Stadt. Ich habe noch keine Infos über die Pläne am Benediktinerplatz für 2026, wenn es weitergehen würde, wäre es gut. Aber unsere Termine am Alten Platz finden zu den genannten Terminen fix statt. Es geht nicht darum, jemandem etwas wegzunehmen. Klagenfurt braucht einfach mehr Feste“, sagt der Szenegastronom.