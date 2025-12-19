Sommer-Highlights: Fünf neue Feste am Alten Platz

Heute steigt in Klagenfurt das Adventhighlight am Alten Platz: Die Wirte sind hochzufrieden – und fünf weitere Sommerfeste für das kommende Jahr auch abseits der Weihnachtszeit sind am Alten Platz schon fixiert.
Das große Finale beim Advent-Afterwork steigt heute zwischen 16 und 23 Uhr am Alten Platz. „Die ersten zwei Events waren fantastisch besucht, friedlich und weihnachtlich“, sagt Mitorganisator Gerti Höferer. Beim Highlight sorgen heute „De Klamoja“ und DJ Daddycold für die Musik. Dazu werden viele Punsch-Variationen und Weihnachtssnacks aufgetischt.
„Der Alte Platz ist nicht nur ein beliebter Advent-Hotspot“, sagt Höferer, der mit den anderen Wirten Michaela Nadolph, Samir Isakovic und Sandro Dobesch 2026 dort im ganze Jahr verschiedene Veranstaltungen aufziehen wird. „Am Faschingsdienstag ist bei uns das nächste Highlight. Auch im Sommer steigen am Alten Platz einige Feste“, sagt Höferer.
Fünf fixe Termine im Sommer
„Fünf Veranstaltungen sind geplant: Bei uns heißt das Event ,Summer in the Cityz‘. Die Feste dauern bis 23 Uhr. Im Mai, Juni, Juli, August und September finden jeweils am ersten Freitag des Monats kulinarische Feste mit Live-Musik am Alten Platz statt.“
Auch Afterwork am Benediktinermarkt soll weitergehen
Das hat mit dem gewohnten Afterwork am Benediktinerplatz aber nichts zu tun. Den soll es weiterhin geben. Dafür stehen auch Christian Gabalier von der Kochwerkstatt und Margit Dworak vom Steirermandl. Auch Gerti Höferer. „Ich bin froh über jede Veranstaltung in der Stadt. Ich habe noch keine Infos über die Pläne am Benediktinerplatz für 2026, wenn es weitergehen würde, wäre es gut. Aber unsere Termine am Alten Platz finden zu den genannten Terminen fix statt. Es geht nicht darum, jemandem etwas wegzunehmen. Klagenfurt braucht einfach mehr Feste“, sagt der Szenegastronom.
