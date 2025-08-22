Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Salzburger Liga

Grödig schoss sich für Angstgegner warm

Salzburg
22.08.2025 22:48
Siebenmal drehte Grödig zum Jubel ab
Siebenmal drehte Grödig zum Jubel ab(Bild: Tröster Andreas)

Gab‘s gegen Anthering noch sechs Tore vor der Pause und eins danach, drehten Salzburger Liga-Titelanwärter Grödig gegen Nachzügler Hallwang den Spieß um. Beim 7:0 gab‘s vor dem Pausentee nur ein Goal, danach ein Sechser-Tragerl.

0 Kommentare

Dabei fanden die Gäste unmittelbar vor Seitenwechsel gar die Chance auf den Ausgleich vor. Doch Goalie Grabovica entschärfte den Volley von Wörndl. Danach setzte es vier Treffer binnen elf Minuten, am Ende das zweite 7:0 in Folge! „Aber was wir heute Chancen vergeben haben, war Kabarett“, fand Trainer Arsim Deliu im Anschluss. Trotzdem war es ein Kantersieg zur rechten Zeit. Denn jetzt wartet Henndorf, das beim 4:1 gegen Puch den dritten Sieg en suite feierte und nun gar den Titelfavoriten ausbremsen könnte. „Dort hab ich mit meinen Mannschaften in den letzten Jahren nie gut ausgesehen“, ist der Grödig-Trainer gewarnt.

Standards als Knackpunkt
Kurios: Das 4:1 der Wallseer mutete am Ende zu hoch an. Schließlich trafen die Tennengauer Hausherren gleich doppelt aus Abseitsposition. „Ehrlich gesagt, war ich spielerisch zufrieden. Aber wenn man Standards so verteidigt, kann man gegen Gegner wie Henndorf eben nix holen“, meinte Puch-Trainer Daniel Buhacek. Denn erst traf Deisl nach Einwurf und Flanke von Naranbat, dann Omerovic per Kopf nach Ecke und schließlich Emen per Freistoß. Ehe der junge Osagie mit seinem vierten Tor im ebensovielten Einsatz den Endstand fixierte. Henndorf-Übungsleiter Stefan Kirnbauer war naturgemäß zufrieden: „Wir sind nach dem 0:1 aus dem Nichts ruhig geblieben, haben das Spiel kontrolliert. Jetzt gehen wir mit Selbstvertrauen und Vorfreude in ein Spitzenspiel, in dem wir nichts zu verlieren haben!“

Zitat Icon

Eine reife Leistung unter dem Strich. Jetzt gehen wir mit Vorfreude und Selbstvertrauen in ein Spitzenspiel, in dem wir nichts zu verlieren haben.

Henndorf-Coach Stefan Kirnbauer nach dem dritten Sieg in Folge

Aufsteiger machte Schritt nach vorne
Erstmals keine auf den Deckel gab es für Aufsteiger Anthering beim SAK – 0:2. Weil Ötztürk eine Flanke ins lange Eck abriss und Weixler einen Foulelfmeter verwertete, blieben die Punkte aber in Nonntal. „Wir hatten nach der Pause gut Chancen, sind spielerisch zufrieden“, freute sich Sektionsleiter Hans Peter Hofmann. „Einige Spieler waren heute wieder dabei, sodass wir erstmals wieder in ähnlicher Aufstellung spielen konnten wie in der Aufstiegssaison.“ SAK-Betreuer Florian Königseder nahm den „berühmt-berüchtigten Pflichtsieg“ zur Kenntnis, verlor aber gleich zwei Spieler. Hartl schied mit Knöchelblessur aus, bei Schuster droht gar eine gröbere Knieverletzung.

Lesen Sie auch:
Siezenheim durfte gegen Eugendorf jubeln.
Salzburger Liga
Siezenheim feiert ersten Liga-Sieg gegen Eugendorf
21.08.2025
Salzburger Liga
Ärger über allergischen Schock und Bramberg-Coach
17.08.2025
Salzburger Liga
Grödig trotz 7:0 bedient, SAK mit Punktlandung
16.08.2025

Bei Neumarkt musste wieder die Rettung ran
Indes konnte Neumarkt gegen Hallein nicht reüssieren. „Wir haben eigentlich sehr gut mitgehalten, aber dann eben ein blödes Eigentor erhalten“, meinte Trainer Stanislav Stevic nach dem 0:3, das Peric bei einem Corner verursacht hatte. Nach der Pause führte ein Doppelschlag durch Tanzberger und Ayetigbo die Gäste auf die Siegrstraße. Bitter: Nach einem Vorstoß verletzte sich Hausherr Atiabou wohl schwer am Knöchel. Resultat: Wie schon in Bramberg am Sonntag rückte die Rettung für einen Wallerseer aus. „Chapeau an Trainerteam und Mannschaft. Der Angstgegner ist jetzt keiner mehr“, resümierte derweil Hallein-Sportchef David König.

Zitat Icon

Grödig marschiert vorne weg, aber Hallein ist auch still und leise da.

Hallein-Sportchef David König interpretiert die Tabelle

Straßwalchen fand gegen Thalgau zurück in die Spur, siegte ungefährdet mit 3:1. „Heute kann ich der Mannschaft nur die Chancenverwertung ankreiden. Als ehemaliger Stürmer weiß ich, was Großchancen sind. Davon hatten wir heute sicher noch sechs, können am Ende sicher 5:0 oder 6:0 gewinnen“, meinte Sportchef Markus Chudoba. Trotzdem: Music traf per Kopf nach Weiß-Freistoß, Chudoba verwertete einen verfehlten Rückpass und Wildmann schloss ein Solo durch die gegnerische Hälfte bei Zwei-gegen-Eins selbst ab. Erst im Nachschlag staubte Buchegger einen Schuss zum Ehrentor ab. Trainer Bernhard Huber-Rieder sah es etwas positiver: „Vor allem haben wir den Sieg ohne unsere Routiniers geschafft, die alle gesperrt waren oder verletzt sind. Mich ärgert dann nur das unnötige Gegentor am Ende.“ 

Porträt von Walter Hofbauer
Walter Hofbauer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Anonymer Anzeiger nahm jetzt Alpakahof ins Visier
130.858 mal gelesen
Jasmin Lechner vom Alpakahof in Bromberg – die aktuelle Schließung wird von der Familie genutzt, ...
Oberösterreich
Pleite: Chef ließ sich bei Arbeitern nicht blicken
113.545 mal gelesen
Die Zentrale von Haka Küchen in Traun
Wien
Schwere „Leichen-Panne“ in Wiener Krankenhaus
105.532 mal gelesen
Die exakte Identifikation toter Patienten ist eine heikle Aufgabe in heimischen Spitälern.
Außenpolitik
Selenskyj schlägt vor, Putin in Wien zu treffen
1943 mal kommentiert
Selenskyj bei seinem Besuch in Österreich.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1331 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1206 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf