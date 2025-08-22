Grödig schoss sich für Angstgegner warm

Straßwalchen fand gegen Thalgau zurück in die Spur, siegte ungefährdet mit 3:1. „Heute kann ich der Mannschaft nur die Chancenverwertung ankreiden. Als ehemaliger Stürmer weiß ich, was Großchancen sind. Davon hatten wir heute sicher noch sechs, können am Ende sicher 5:0 oder 6:0 gewinnen“, meinte Sportchef Markus Chudoba. Trotzdem: Music traf per Kopf nach Weiß-Freistoß, Chudoba verwertete einen verfehlten Rückpass und Wildmann schloss ein Solo durch die gegnerische Hälfte bei Zwei-gegen-Eins selbst ab. Erst im Nachschlag staubte Buchegger einen Schuss zum Ehrentor ab. Trainer Bernhard Huber-Rieder sah es etwas positiver: „Vor allem haben wir den Sieg ohne unsere Routiniers geschafft, die alle gesperrt waren oder verletzt sind. Mich ärgert dann nur das unnötige Gegentor am Ende.“