Grödig trotz 7:0 bedient, SAK mit Punktlandung

Revanche zur Einstandsfeier geglückt

In der dritten Partie des Tages schaffte der SAK, was ihm bereits zweimal heuer verwehrt geblieben ist – ein Sieg gegen Eugendorf! Zwar dominierten die Gäste klar in Durchgang eins. Danach trafen die Nonntaler aber mit der ersten Chance durch Hartl (Kopfball nach Ecke). Hamzic glich per Einzelaktion noch aus, im Gegenzug fixierte aber Lürzer per Heber den 2:1-Sieg. „Am Ende wäre ein Remis wohl verdient gewesen. Aber es war ein Sieg zur rechten Zeit. Wir haben jetzt Einstandsfeier am Platz“, grinste SAK-Betreuer Florian Königseder. Nachsatz: „Weit weg von der Innenstadt sind wir ja auch nicht.“ Derweil nahm Eugendorf-Coach Heimo Pfeifenberger die Niederlage mit Fassung: „Diese Dominanz hatte ich von uns selbst nicht erwartet, aber davon kann man nicht abbeißen. Man darf jetzt nur nicht den Kopf in den Sand stecken und dafür werde ich auch sorgen.“