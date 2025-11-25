Völlig geschwächte Kuh auf Alm im Schnee gefunden

Beim Skitourengehen sichtete ein Wintersportler ein „völlig geschwächtes“ Rind in der Almregion an der Grenze zwischen Kärnten und Salzburg. Laut Besitzer ist die Kuh extrem scheu. Eine Anzeige wurde erstattet.
„Eine Kuh, abgemagert, kraftlos, alleine und in Eiseskälte inmitten von Schnee“ – so beschreibt der Kärntner Skitourengeher seine Sichtung von Sonntag. Er entdeckte das Tier auf der Salzburger Rosaninalm, direkt an der Landesgrenze zu Kärnten: „Ich war in Schönfeld unterwegs und begegnete dort dem völlig geschwächten Rind“, erzählt Joachim Strasser aus Krems in Kärnten, der selbst Landwirt ist.
