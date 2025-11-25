Völlig geschwächte Kuh auf Alm im Schnee gefunden

„Eine Kuh, abgemagert, kraftlos, alleine und in Eiseskälte inmitten von Schnee“ – so beschreibt der Kärntner Skitourengeher seine Sichtung von Sonntag. Er entdeckte das Tier auf der Salzburger Rosaninalm, direkt an der Landesgrenze zu Kärnten: „Ich war in Schönfeld unterwegs und begegnete dort dem völlig geschwächten Rind“, erzählt Joachim Strasser aus Krems in Kärnten, der selbst Landwirt ist.