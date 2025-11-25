Das große Zirkus-Krabbeln in Salzburg und Graz

Der Cirque du Soleil kommt mit der Erfolgsshow „Ovo“ im Herbst 2026 wieder nach Österreich und zeigt die Show nach Wien nun erstmals auch in Salzburg und Graz – präsentiert von der „Krone“.
Wer Käfer oder Ameisen schon einmal beobachtet hat, kennt das Gefühl der Verwunderung, was diese kleinen Geschöpfe so alles können und schaffen. Genau diese Beobachtung diente dem Cirque du Soleil als Inspiration für die Show-Sensation „Ovo“, die einem Nest voller Akrobatik und Komik gleicht.
Grillen am Trampolin und Spinnen im Netz
Die Zuschauer stürzen dabei kopfüber in einen Kosmos, in dem es vor Leben wimmelt. Lautstarke, turbulente Szenen wechseln sich mit stillen, gefühlvollen Momenten ab. Ein mysteriöses, großes Ei gibt allen Schauspielern, Artisten und Clowns mit ihren Insektenverkleidungen und -Charakteren Rätsel auf. Mächtige Grillen werden vom Trampolin in die Höhe katapultiert und eine hypnotische Spinne verrenkt sich in ihrem Netz bis zur Unkenntlichkeit. Sensationell!
„Ovo“, das auf Portugiesisch Ei bedeutet, ist ein zeitloses Symbol, das sich wie ein roter Faden durch dieses Spektakel der kanadischen Zirkusmagier zieht. Und bei allem, was da kreucht und fleucht, darf die Liebe nicht zu kurz kommen, wenn die formidable Marienkäferdame ihr Herz für den quirligen, fremden Fliegenmann entdeckt. Und wie immer beim Cirque du Soleil ist auch „Ovo“ gespickt mit artistischen Höchstleistungen.
Zwölf Shows in Salzburg und Graz
53 Akrobaten und Musiker gestalten ein Spektakel, das die Vorstellungskraft infrage stellt. Über sieben Millionen Menschen hat „Ovo“ weltweit bereits fasziniert. Und nun kommt die Show – präsentiert von der „Krone“ – wieder nach Österreich: Von 22. bis 25. Oktober 2026 ist sie insgesamt sechsmal in der Arena Salzburg zu sehen und von 29. Oktober bis 1. November ebenso sechsmal in der Grazer Stadthalle. Tickets gibt es ab 27. November.
