Das große Zirkus-Krabbeln in Salzburg und Graz

„Ovo“, das auf Portugiesisch Ei bedeutet, ist ein zeitloses Symbol, das sich wie ein roter Faden durch dieses Spektakel der kanadischen Zirkusmagier zieht. Und bei allem, was da kreucht und fleucht, darf die Liebe nicht zu kurz kommen, wenn die formidable Marienkäferdame ihr Herz für den quirligen, fremden Fliegenmann entdeckt. Und wie immer beim Cirque du Soleil ist auch „Ovo“ gespickt mit artistischen Höchstleistungen.