Ärger über allergischen Schock und Bramberg-Coach

„Sieg war sogar zu hoch“

Auf der Gegenseite war man indes hochzufrieden. Angeführt von Freistoßspezialist Harry Nindl (ein Tor) und dem entfesselten Nico Lukasser-Weitlaner (hält nach dem Doppelpack bei sieben Goals in drei Spielen) in Überform gelingt im Moment alles. „Es geht uns derzeit sehr viel auf. In Summe war der Sieg sogar zu hoch. Neumarkt konnte sich nicht für den Aufwand belohnen, den sie betrieben haben“, diagnostizierte Obmann Martin Innerhofer aus der Ferne. Er weilt auf Urlaub, sah aber trotzdem per Livestream zu. Die Hanser-Truppe ist aktuell das Maß der Dinge, eilte nach dem 4:1 in Straßwalchen und dem Derby-3:1 im Cup gegen Mühlbach im Pinzgau zum nächsten klaren Erfolg.