Kaiserschmarrn und roher Fisch für die Altstadt

In der Salzburger Altstadt ist Mozart allgegenwärtig. Jetzt lacht einem Wolfgang Amadeus auch noch vor dem Eingang zum Bruderhof entgegen. Dort hat vor rund einer Woche die Wiener Kette Kaiser’s eine neue Filiale aufgesperrt. Das Unternehmen wirbt mit dem Komponisten-Wunderkind als Aushängeschild und will ausgerechnet Kaiserschmarrn zum Mitnehmen verkaufen.