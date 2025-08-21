Siezenheim feiert ersten Liga-Sieg gegen Eugendorf

Siezenheim siegte Donnerstagabend erstmals in der Salzburger Liga gegen Eugendorf. Das von Heimo Pfeifenberger trainierte Team bleibt indes weiter sieglos. Freitag muss unter anderem Hallwang die Mammutaufgabe Grödig bewältigen.
Das noch sieglose Eugendorf empfing zum Start der 4. Runde am Donnerstagabend Siezenheim mit Neo-Coach Felix Auinger, der bis Sommer noch bei den Flachgauern gespielt hatte. Und dieser siegte bei seiner „Ex“ 3:1. „Ich würde sagen, es war eine der besten Leistungen, seit ich Trainer bin. Insgesamt gesehen war es ein verdienter Sieg, obwohl man am Anfang gesehen hat, dass Eugendorf extrem schnell vorne rein ist“, sagte Siezenheim-Coach Auinger. Der Moment des Spiels sei für den Übungsleiter der prompte Ausgleich nach dem 0:1-Rückstand gewesen. „Das steht sinnbildlich dafür, dass man in Siezenheim mit Rückschlägen gut umgeht.“
Für Siezenheim ist es der erste Sieg in der Salzburger Liga gegen Eugendorf! „Das war vor dem Spiel schon ein Thema – auch bewusst, weil es Zeit geworden ist. Für die Jungs ist es ein wichtiges Thema und auch direkt nach dem Spiel angesprochen worden. Und die Tatsache, dass es der erste Sieg war, kommt nicht von irgendwo, weil Eugendorf immer eine starke Mannschaft gehabt hat und heimstark war“, betont Auinger, der von seinem Ex-Klub jetzt drei Punkte mit nach Hause nimmt. „Auf sportlicher Ebene sind wir Konkurrenten, aber ich bin gerne da. Dass das Spiel etwas besonderes ist, ist auch klar. Aber es geht nicht um mich.“
Indes sind Freitag die punktlosen Nachzügler gefordert. Hallwang hält bei 2:12 Goals, gastiert just bei Titelaspirant Grödig, der im Schnitt viermal pro Partie netzt. „Von den ganzen Neuen fehlen immer noch sieben“, rechnete Coach Damir Borozni zuletzt vor. Weshalb der 42-Jährige zuletzt auf sich selbst und Bruder Dominik (40) zurückgreifen musste. Klar lautet da die Devise: „Das Spiel überstehen, dann kommen auch andere Aufgaben.“ Ähnlich geht es Schlusslicht Anthering (1:15 Tore), das beim wiedererstarkten SAK gastiert. Trainer Peter Lüftenegger weiß um die klare Außenseiterrolle, sagt über den Gegner: „Für mich ist der SAK ein Team, das vorne mitspielen wird.“
Salzburger Liga: Eugendorf – Siezenheim 1:3 (1:2). Tore: Bachler (27.); Resch (28., 42.), Schnöll (58.). – Freitag: Grödig – Hallwang (18), Puch – Henndorf, SAK – Anthering, Straßwalchen – Thalgau, Neumarkt – Hallein (alle 19).
