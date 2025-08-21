Siezenheim feiert ersten Liga-Sieg gegen Eugendorf

Für Siezenheim ist es der erste Sieg in der Salzburger Liga gegen Eugendorf! „Das war vor dem Spiel schon ein Thema – auch bewusst, weil es Zeit geworden ist. Für die Jungs ist es ein wichtiges Thema und auch direkt nach dem Spiel angesprochen worden. Und die Tatsache, dass es der erste Sieg war, kommt nicht von irgendwo, weil Eugendorf immer eine starke Mannschaft gehabt hat und heimstark war“, betont Auinger, der von seinem Ex-Klub jetzt drei Punkte mit nach Hause nimmt. „Auf sportlicher Ebene sind wir Konkurrenten, aber ich bin gerne da. Dass das Spiel etwas besonderes ist, ist auch klar. Aber es geht nicht um mich.“