Nach 1:0 gegen Saudis

Österreichs WM-Gegner Jordanien im Arab-Cup-Finale

Fußball International
16.12.2025 11:36
Jordanische Freude über den Sieg gegen Saudi-Arabien
Jordanische Freude über den Sieg gegen Saudi-Arabien(Bild: AFP/MAHMUD HAMS)

Österreichs WM-Gruppengegner Jordanien hat es beim Arab Cup erstmals ins Finale geschafft!

Die Jordanier schlugen Saudi-Arabien am Montagabend im Halbfinale 1:0. Im Endspiel des in Katar ausgetragenen Fußball-Turniers trifft das Team von Trainer Jamal Sellami am Donnerstag in Lusail (17 Uhr MEZ) auf Marokko.

In Europa engagierte Stammspieler fehlen in Katar
Nizar Al-Rashdan traf für die Jordanier in der 66. Minute entscheidend per Kopf. Verzichten musste die Mannschaft auf Topstürmer Yazan Al Naimat, der sich im Viertelfinale gegen den Irak (1:0) eine schwere Knieverletzung zugezogen hatte. In Europa engagierte Stammspieler wie Rennes-Profi Mousa Al-Tamari fehlen in Katar.

Algerien, ein weiterer ÖFB-Gegner bei der WM, war im Viertelfinale gegen die Vereinigten Arabischen Emirate im Elfmeterschießen ausgeschieden. Bei den Algeriern fehlten etliche Stars wie Angreifer Riyad Mahrez.

KMM
