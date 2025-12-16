Wiener Secession als Vorbild für Bühne beim ESC

Bühnendesigner Florian Wieder aus München hat schon mit Künstlern wie U2, Foo Fighters oder Beyoncé gearbeitet und war auch 2015 bereits Teil des Teams beim letzten Wiener Song Contest. Ihm war es wichtig, dass „sich der Raum immer neu präsentiert und die Show in der ganzen Halle stattfindet“. Daher ist die Bühne so geschwungen, dass das Publikum von allen Seiten so nah wie möglich an den Künstlern sein kann.