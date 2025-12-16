Wiener Secession als Vorbild für Bühne beim ESC

Wien liegt im Herzen von Europa – davon und von österreichischen Kulturinstitutionen wie der Secession und der Oper ließen sich die Designer inspirieren, als sie die Bühne für den Song Contest 2026 erschufen. Das Publikum soll so nah wie möglich am Geschehen sein. Und: JJ wird auf jeden Fall Teil der Show sein.
Mit Assoziationen wurde bei der Präsentation der Song-Contest-Bühne am Dienstag in der Wiener Stadthalle nicht gespart. Das goldene Wienerherz, Wien als Herz Europas, die Wiener Secession als Zeichen für Aufbruch und Erneuerung, ein Partiturblatt als Zentrum der Bühne – all das soll mitschwingen, wenn die 90.000 Zuschauer im Mai in Wien den ESC erleben werden.
Bühnendesigner Florian Wieder aus München hat schon mit Künstlern wie U2, Foo Fighters oder Beyoncé gearbeitet und war auch 2015 bereits Teil des Teams beim letzten Wiener Song Contest. Ihm war es wichtig, dass „sich der Raum immer neu präsentiert und die Show in der ganzen Halle stattfindet“. Daher ist die Bühne so geschwungen, dass das Publikum von allen Seiten so nah wie möglich an den Künstlern sein kann.
Die ORF-Spitze mit Roland Weißmann und Stefanie Groiss-Horowitz ist zufrieden: „Es ist eine mondäne, elegante, mächtige und moderne Bühne geworden.“ Außerdem verriet man, dass der amtierende Sieger JJ auf jeden Fall Teil der Show sein wird.
Wer sich das aus der Nähe anschauen möchte: Zwei Tage sind noch Zeit, um sich für Tickets zu registrieren. Nur Registrierte können später Tickets kaufen.
