Georgina postet intimes Bett-Foto mit Ronaldo

Im August verlobt

Ronaldo (40) und seine Georgina (31) haben sich im August verlobt, sie sind seit neun Jahren ein Herz und eine Seele. Kennengelernt haben sich „CR7“ und das spanisch-argentinische Model Ende 2016 in einem Gucci-Store in Madrid, wo sie damals noch gearbeitet hat. Mittlerweile ziehen die beiden fünf Kinder auf, wovon zwei ihre leiblichen sind.