Was machen die da?

Georgina postet intimes Bett-Foto mit Ronaldo

Fußball International
03.11.2025 20:18
Georgina Rodríguez
Georgina Rodríguez(Bild: AP/ASSOCIATED PRESS)

Ja, was ist denn da los? Ronaldos Verlobte Georgina Rodríguez gewährte ihren 71 Millionen Followern auf Instagram einen ganz besonders intimen Blick – nämlich jenen ins Schlafzimmer des Traumpaares ...

Im weißen Nachthemd liegt das 31-jährige Model neben ihrem halbnackten Liebsten. Beide tragen durchsichtige Gesichtsmasken zur Pflege der Haut – ein wirklich außergewöhnlicher Anblick! „Bnoches“ (zu Deutsch: „Gute Nacht“) schreibt Georgina neben das Foto. Ja, mit dieser Abendroutine im Bett der Ronaldos haben nicht viele Fans der beiden gerechnet ...

(Bild: Krone KREATIV/instagram)

Im August verlobt
Ronaldo (40) und seine Georgina (31) haben sich im August verlobt, sie sind seit neun Jahren ein Herz und eine Seele. Kennengelernt haben sich „CR7“ und das spanisch-argentinische Model Ende 2016 in einem Gucci-Store in Madrid, wo sie damals noch gearbeitet hat. Mittlerweile ziehen die beiden fünf Kinder auf, wovon zwei ihre leiblichen sind. 

