Georgina postet intimes Bett-Foto mit Ronaldo

Ja, was ist denn da los? Ronaldos Verlobte Georgina Rodríguez gewährte ihren 71 Millionen Followern auf Instagram einen ganz besonders intimen Blick – nämlich jenen ins Schlafzimmer des Traumpaares ...
Im weißen Nachthemd liegt das 31-jährige Model neben ihrem halbnackten Liebsten. Beide tragen durchsichtige Gesichtsmasken zur Pflege der Haut – ein wirklich außergewöhnlicher Anblick! „Bnoches“ (zu Deutsch: „Gute Nacht“) schreibt Georgina neben das Foto. Ja, mit dieser Abendroutine im Bett der Ronaldos haben nicht viele Fans der beiden gerechnet ...
Im August verlobt
Ronaldo (40) und seine Georgina (31) haben sich im August verlobt, sie sind seit neun Jahren ein Herz und eine Seele. Kennengelernt haben sich „CR7“ und das spanisch-argentinische Model Ende 2016 in einem Gucci-Store in Madrid, wo sie damals noch gearbeitet hat. Mittlerweile ziehen die beiden fünf Kinder auf, wovon zwei ihre leiblichen sind.
