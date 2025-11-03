Wirtschaft lahmt, digitaler Euro kommt 2029

Digitaler Euro soll Europas Finanzautonomie stärken

Das Projekt „digitaler Euro“ der EZB soll Online-Zahlungen erleichtern und Europa unabhängiger von US-amerikanischen Anbietern wie Visa und Mastercard machen. Er sei dabei nicht als Ersatz für Bargeld gedacht, sondern als zusätzliche Zahlungsmöglichkeit für den digitalen Handel, erklärt Nationalbank-Chef Kocher. Österreich ist Teil einer Allianz von sechs Ländern, die an dem Projekt beteiligt sind (Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, und Litauen).