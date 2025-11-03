Balkon war morsch: Zwei Frauen abgestürzt

Das Unglück geschah bei einer Almhütte im Bezirk Spittal. Die beiden 62-jährigen Frauen gingen gegen 14.20 Uhr über eine außenliegende Holztreppe auf einen kleinen Holzbalkon. Plötzlich brach der Holzboden ein und die Frauen stürzten etwa drei Meter ab. Offensichtlich waren die Bretter und Balken altersbedingt massiv morsch gewesen.