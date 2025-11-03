Balkon war morsch: Zwei Frauen abgestürzt

Morsche Bretter am Balkon einer Almhütte bei Gmünd in Kärnten gaben nach: Zwei Frauen wurden teils schwer verletzt, als sie in die Tiefe stürzten.
Das Unglück geschah bei einer Almhütte im Bezirk Spittal. Die beiden 62-jährigen Frauen gingen gegen 14.20 Uhr über eine außenliegende Holztreppe auf einen kleinen Holzbalkon. Plötzlich brach der Holzboden ein und die Frauen stürzten etwa drei Meter ab. Offensichtlich waren die Bretter und Balken altersbedingt massiv morsch gewesen.
Eine der beiden Frauen wurde beim Sturz am Rücken verletzt und musste vom Team des Rettungshubschraubers RK 1 ins Krankenhaus Spittal gebracht werden. Die zweite verletzte Frau wurde von der Rettung Gmünd ins Krankenhaus Spittal eingeliefert.
