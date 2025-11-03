Vorteilswelt
Verletzte bei Almhütte

Balkon war morsch: Zwei Frauen abgestürzt

Kärnten
03.11.2025 22:11
Die morschen Bretter des Holzbalkons gaben nach.
Die morschen Bretter des Holzbalkons gaben nach.(Bild: LPD Kärnten)

Morsche Bretter am Balkon einer Almhütte bei Gmünd in Kärnten gaben nach: Zwei Frauen wurden teils schwer verletzt, als sie in die Tiefe stürzten.

Das Unglück geschah bei einer Almhütte im Bezirk Spittal. Die beiden 62-jährigen Frauen gingen gegen 14.20 Uhr über eine außenliegende Holztreppe auf einen kleinen Holzbalkon. Plötzlich brach der Holzboden ein und die Frauen stürzten etwa drei Meter ab. Offensichtlich waren die Bretter und Balken altersbedingt massiv morsch gewesen. 

Die beiden verletzten Frauen wurden ins Krankenhaus Spittal gebracht – eine per Rettungswagen, ...
Die beiden verletzten Frauen wurden ins Krankenhaus Spittal gebracht – eine per Rettungswagen, eine per Helikopter.(Bild: LPD Kärnten)

Eine der beiden Frauen wurde beim Sturz am Rücken verletzt und musste vom Team des Rettungshubschraubers RK 1 ins Krankenhaus Spittal gebracht werden. Die zweite verletzte Frau wurde von der Rettung Gmünd ins Krankenhaus Spittal eingeliefert.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Spittal an der Drau
Frauen
Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
146.230 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
