Ukraine: Russland könnte großer Vorstoß gelingen

Toter und Verletzte nach russischem Angriff auf Sumy

Bei neuen russischen Drohnenangriffen wurde in der Region Sumy im Nordosten der Ukraine mindestens ein Mensch getötet. Einsatzkräfte zogen die Leiche aus den Trümmern eines Hauses, drei Verletzte wurden lebend geborgen, wie die Gebietsverwaltung mitteilte. Berichte über russische Raketenangriffe gab es von den Behörden aus der Stadt Dnipro. Dort sei ein Firmengebäude beschädigt worden, es gebe einen Verletzten. In der südukrainischen Stadt Mykolajiw sei bei einem Drohnenangriff ein Supermarkt in Brand geraten, teilte die Gebietsverwaltung mit.