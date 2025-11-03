Junge Arbeitslose bald zu Billig-Arbeit gezwungen

Seit 2023 gibt es in Deutschland das Bürgergeld, eine Form der staatlichen Grundsicherung. Damit wurden die bisherigen Leistungen „Hartz IV“ und „Sozialgeld“ abgelöst.

Ziele des Bürgergelds:

Existenzsicherung: Essen, Unterkunft, ... Arbeitslose in den Arbeitsmarkt eingliedern

Arbeitslose in den Arbeitsmarkt eingliedern Bildung: Für Kinder und junge Erwachsene gibt es zusätzliche Leistungen und Bildungsangebote

Wer hat Anspruch auf Bürgergeld?

Erwerbsfähige Menschen mit Wohnsitz in Deutschland Hilfsbedürftige

Die Höhe des Bürgergelds variiert je nach Lebenssituation. Für alleinstehende Erwachsene beträgt der Regelsatz rund 560 Euro pro Monat, die Kosten für das Wohnen sind dabei nicht mit einberechnet.