Polizei-Spezialeinheit nahm Person im Zug fest

Mit einer Festnahme am Salzburger Hauptbahnhof endete die Zugfahrt für eine Person am Montagnachmittag kurz vor 14 Uhr. Noch während der Fahrt gab es hier laut Polizei eine gefährliche Drohung, weshalb mehrere Polizeistreifen und die Schnelle Interventionsgruppe im Eiltempo anrückten.
Beim Einsatz wurde laut ersten Informationen auch eine Seite des Bahnsteigs gesperrt. Polizisten stiegen in den Zug ein und nahmen die Person direkt nach dem Einfahren in den Bahnhof fest.
Wie viele Fahrzeuge und Polizeibeamte tatsächlich im Einsatz waren und woher der Zug gekommen ist, wollte die Polizei aus ermittlungstechnischen Gründen vorerst nicht verraten.
