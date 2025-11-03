Polizei-Spezialeinheit nahm Person im Zug fest

Mit einer Festnahme am Salzburger Hauptbahnhof endete die Zugfahrt für eine Person am Montagnachmittag kurz vor 14 Uhr. Noch während der Fahrt gab es hier laut Polizei eine gefährliche Drohung, weshalb mehrere Polizeistreifen und die Schnelle Interventionsgruppe im Eiltempo anrückten.