Bayern legen vor PSG-Hit Protest bei UEFA ein

Keine neue Risikolage

Eine Schikane findet sogar Gegner PSG, das den Protest der Bayern unterstützt. Die Begründung der Deutschen: „Für den FC Bayern ist nicht zuletzt die Kurzfristigkeit der Verfügung inakzeptabel, da wie bei allen Spielen des deutschen Rekordmeisters auch in diesem Fall alle entscheidenden Informationen seit Wochen transparent vorlagen. Zudem besteht keine Veränderung der Risikolage in Bezug auf die Fans des FC Bayern seit dem letzten Aufeinandertreffen in Paris im Jahr 2023.“