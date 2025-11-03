Tore, Dramen und ein Derby voller Emotionen

Ein Spiel mit allem – außer einem Sieger

Das Spiel der Runde hatte alles: zwei Elfer, eine gelb-rote Karte und packende Schlussminuten.

In der 28. Minute brachte Moosburgs Noah Marktl Techelsbergs Kapitän Lukas Gollner im Strafraum zu Fall – Clemens Tscharnuter verwandelte eiskalt zur Führung. Kurz vor der Pause machte Marktl seinen Patzer wieder gut und traf selbst zum 1:1.

Nach dem Seitenwechsel blieb’s turbulent: In der 48. Minute Elfer für die Gäste – Marco Divo traf vom Punkt zum 1:2. Doch nur acht Minuten später glich Christopher Korhammer zum 2:2 aus.

Ab der 66. Minute musste Moosburg nach Gelb-Rot für Nikolas Jilg in Unterzahl agieren, hielt das Remis aber fest.