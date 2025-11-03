Vorteilswelt
War 140 Meter entfernt

Frau bei Sprengungen von Steinsplitter getroffen

Tirol
03.11.2025 21:21
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Birbaumer Christof)

Ungewöhnlicher Vorfall in Osttirol: Obwohl sie sich nicht in unmittelbarer Nähe der Baustelle befand, wurde eine Einheimische am Montagnachmittag in Prägraten am Großvenediger im Rahmen von Sprengtätigkeiten verletzt.

0 Kommentare

Im Ortsteil Wallhorn der Gemeinde Prägraten in Osttirol führten Arbeiter bei einer Baustelle gegen 13.50 Uhr die Sprengarbeiten durch. Dabei wurde eine 43-jährige Einheimische, die zu der Zeit bei einem Haus in rund 140 Meter Entfernung stand, völlig unerwartet von einem Steinsplitter getroffen.

Ins Krankenhaus gebracht
Die Frau erlitt bei dem ungewöhnlichen Zwischenfall leichte Verletzungen. Die Rettung brachte sie ins Krankenhaus nach Lienz.

Porträt von Peter Freiberger
Peter Freiberger
Osttirol
SprengungBaustelle
