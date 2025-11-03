Schwere Vorwürfe gegen „Serien-Papa“ David Harbour

„Fühlte mich wie ihr Vater“

Die beiden Schauspieler hatten in der Vergangenheit immer wieder öffentlich über ihre enge Beziehung gesprochen. Brown beschrieb das Verhältnis zu Harbour schon 2018 als „wie zwischen Vater und Tochter“, mit vielen Emotionen, aber auch Auseinandersetzungen. Harbour selbst sagte 2021 in einem Podcast, er empfinde eine „tiefe, väterliche Zuneigung“ zu Millie Bobby Brown, die er bereits als Kind während der Dreharbeiten zur ersten Staffel kennengelernt habe – damals war sie gerade einmal elf Jahre alt. Er sorge sich um sie und die Belastungen, denen sie mit ihrer frühen Bekanntheit ausgesetzt war.