Millie Bobby Brown

Schwere Vorwürfe gegen „Serien-Papa“ David Harbour

Society International
03.11.2025 23:06
Zwischen Millie Bobby Brown und ihrem Co-Star David Harbour herrscht derzeit wohl angespannte ...
Zwischen Millie Bobby Brown und ihrem Co-Star David Harbour herrscht derzeit wohl angespannte Stimmung.(Bild: AFP/2018 Getty Images)

Fast zehn Jahre lang standen die beiden gemeinsam vor der Kamera am Set von „Stranger Things“. Jetzt erhebt Millie Bobby Brown schwere Vorwürfe gegen ihren Schauspiel-Kollegen und „Serien-Papa“ David Harbour.

Die 21-Jährige soll interne Vorwürfe gegen ihren Serien-Vater David Harbour erhoben haben, berichtet die „Daily Mail“. Demnach habe Brown vor Drehbeginn der fünften und letzten Staffel der beliebten Serie „eine Anzeige wegen Belästigung und Mobbing erstattet“, wie eine interne Quelle wissen will. Es soll sich bei den Vorwürfen um „seitenweise Anschuldigungen“ gehandelt haben. 

Die zwei Stars bei der Premiere der vierten Staffel von „Stranger Things“
Die zwei Stars bei der Premiere der vierten Staffel von „Stranger Things“(Bild: AFP/2022 Getty Images)

„Fühlte mich wie ihr Vater“
Die beiden Schauspieler hatten in der Vergangenheit immer wieder öffentlich über ihre enge Beziehung gesprochen. Brown beschrieb das Verhältnis zu Harbour schon 2018 als „wie zwischen Vater und Tochter“, mit vielen Emotionen, aber auch Auseinandersetzungen. Harbour selbst sagte 2021 in einem Podcast, er empfinde eine „tiefe, väterliche Zuneigung“ zu Millie Bobby Brown, die er bereits als Kind während der Dreharbeiten zur ersten Staffel kennengelernt habe – damals war sie gerade einmal elf Jahre alt. Er sorge sich um sie und die Belastungen, denen sie mit ihrer frühen Bekanntheit ausgesetzt war.

Lesen Sie auch:
Mit einem zweieinhalbminütigen Trailer gibt der Streamingdienst Netflix Einblick in das düstere ...
Staffel 5 ab November
„Stranger Things“-Trailer verspricht Mega-Finale
17.07.2025
Geheimnis gelüftet!
Millie Bobby Brown verrät ihren richtigen Namen
07.03.2025
Leben im Turbo-Tempo
Millie Bobby Brown: Hochzeit mit 20, Mama mit 21
22.08.2025

„Seitenweise Anschuldigungen“ lasten auf Harbour
Die Klage sei nicht sexueller Natur gewesen, wie Quellen berichten. Dennoch soll Brown während der Dreharbeiten zur letzten Staffel eine eigene Vertreterin am Set gehabt haben. Die Vorwürfe kommen ans Licht, als die fünfte Staffel unmittelbar bevorsteht. Teil 1 startet am 26. November, Teil 2 am 25. Dezember. Mit den Anschuldigungen lastet großer Druck auf der Produktion. Offizielle Stellungnahmen der Stars oder von Netflix gibt es bislang nicht.

