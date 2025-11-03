Schwere Vorwürfe gegen „Serien-Papa“ David Harbour

Fast zehn Jahre lang standen die beiden gemeinsam vor der Kamera am Set von „Stranger Things“. Jetzt erhebt Millie Bobby Brown schwere Vorwürfe gegen ihren Schauspiel-Kollegen und „Serien-Papa“ David Harbour.
Die 21-Jährige soll interne Vorwürfe gegen ihren Serien-Vater David Harbour erhoben haben, berichtet die „Daily Mail“. Demnach habe Brown vor Drehbeginn der fünften und letzten Staffel der beliebten Serie „eine Anzeige wegen Belästigung und Mobbing erstattet“, wie eine interne Quelle wissen will. Es soll sich bei den Vorwürfen um „seitenweise Anschuldigungen“ gehandelt haben.
„Fühlte mich wie ihr Vater“
Die beiden Schauspieler hatten in der Vergangenheit immer wieder öffentlich über ihre enge Beziehung gesprochen. Brown beschrieb das Verhältnis zu Harbour schon 2018 als „wie zwischen Vater und Tochter“, mit vielen Emotionen, aber auch Auseinandersetzungen. Harbour selbst sagte 2021 in einem Podcast, er empfinde eine „tiefe, väterliche Zuneigung“ zu Millie Bobby Brown, die er bereits als Kind während der Dreharbeiten zur ersten Staffel kennengelernt habe – damals war sie gerade einmal elf Jahre alt. Er sorge sich um sie und die Belastungen, denen sie mit ihrer frühen Bekanntheit ausgesetzt war.
„Seitenweise Anschuldigungen“ lasten auf Harbour
Die Klage sei nicht sexueller Natur gewesen, wie Quellen berichten. Dennoch soll Brown während der Dreharbeiten zur letzten Staffel eine eigene Vertreterin am Set gehabt haben. Die Vorwürfe kommen ans Licht, als die fünfte Staffel unmittelbar bevorsteht. Teil 1 startet am 26. November, Teil 2 am 25. Dezember. Mit den Anschuldigungen lastet großer Druck auf der Produktion. Offizielle Stellungnahmen der Stars oder von Netflix gibt es bislang nicht.
