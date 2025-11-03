Vorteilswelt
Illegaler Goldabbau

Polizei zerstört Hunderte Bagger im Amazonas

Ausland
03.11.2025 22:31
Baggerschiffe von illegalen Goldsuchern treffen sich auf dem Madeira-Fluss, um dort Gold zu ...
Baggerschiffe von illegalen Goldsuchern treffen sich auf dem Madeira-Fluss, um dort Gold zu finden. (Symbolbild)(Bild: AP/Edmar Barros)

Sie haben Hunderte Bagger zerstört und kriminellen Organisationen damit Verluste in Millionenhöhe eingebrockt: Im Amazonasgebiet ist die brasilianische Polizei mit einer großen Aktion gegen illegale Goldsucher vorgegangen.

0 Kommentare

Mit einer großangelegten Aktion hat Brasiliens Bundespolizei gemeinsam mit Interpol einen Schlag gegen den illegalen Goldabbau im Amazonasgebiet geführt. Entlang des Madeira-Flusses, einem der wichtigsten Nebenflüsse des Amazonas, wurden 277 Bagger mit einem geschätzten Gesamtwert von rund sieben Mio. US-Dollar zerstört. An dem Einsatz waren mehr als 100 Beamte beteiligt, unterstützt von Interpol sowie Sicherheitskräften aus Bolivien, Kolumbien, Guyana, Peru und Suriname.

Verluste in Millionenhöhe
Der wirtschaftliche Schaden für die beteiligten kriminellen Organisationen wurde auf rund 193 Millionen US-Dollar beziffert – einschließlich entgangener Gewinne und Umweltschäden. Der Einsatz war die erste koordinierte Operation des neu gegründeten Amazon International Police Cooperation Centre (CCPI Amazônia).

„Neuer Meilenstein im Schutz des Amazonas“
Das in Brasilien ansässige Zentrum soll Ermittlungen und Informationen zwischen den Amazonasstaaten bündeln, um grenzüberschreitende Umweltkriminalität effektiver zu bekämpfen. „Diese Operation markiert ein neues Kapitel in unserem gemeinsamen Einsatz zum Schutz des Amazonas“, sagte der brasilianische Interpol-Generalsekretär Valdecy Urquiza.

Goldabbau fügt der Umwelt massiven Schaden zu
Illegale Goldförderung zählt zu den größten Umweltproblemen im Amazonasgebiet. Sie führt zu massiver Entwaldung, zur Verschmutzung von Flüssen und zur Vergiftung der lokalen Bevölkerung durch Quecksilber. Nach Angaben von Umweltschutzorganisationen sind allein in Brasilien Tausende solcher illegalen Minen aktiv.

