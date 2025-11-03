„Liebe zum Fleisch“: Wilderer hält OÖ in Atem

Unbekannter hat jagdliche Kenntnisse

„Der Wilderer dürfte jagdliche Kenntnisse haben, denn er hält im Herbst und Frühjahr die Schonzeiten ein, weiß offenbar, wann ein abgegebener Schuss besonders auffallen würde“, betont Hanl. Ein am 14. Oktober gefundener Reh-Kadaver mit Einschussloch habe das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht. „Wir haben deshalb die Exekutive eingeschaltet.“