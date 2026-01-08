„Gibt nicht einen Feiertag, sondern gleich zwei“

In einem Privatjet, der innen und außen von Coca-Cola gestaltet war, ging es dann Mittwoch Früh mit dem WM-Pokal aus Istanbul nach Wien. Vor der Ankunft im ÖFB-Campus gab es noch einen Brunch im Cafe Sacher. Dort machten Vater (51) und Sohn (19), die für Michael Gregoritsch und David Alaba schwärmen, auch ein Erinnerungsfoto mit Österreichs U17-Teamchef Hermann Stadler: „Er hätte mit seinem Team fast den WM-Pokal geholt. Mal schauen, wie es der Mannschaft von Ralf Rangnick gehen wird.“