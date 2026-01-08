Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Signal für Aufbruch

„Gibt nicht einen Feiertag, sondern gleich zwei“

Fußball International
08.01.2026 05:45
Fabio Cannavaro, der 2006 Italien zum WM-Titel führte, und Bundespräsident Alexander van der ...
Fabio Cannavaro, der 2006 Italien zum WM-Titel führte, und Bundespräsident Alexander van der Bellen mit dem WM-Pokal im ÖFB-Campus. Nur Staatsoberhäupter und Weltmeister dürfen die Trophäe berühren.(Bild: GEPA)

Alexander van der Bellen und Fabio Cannavaro enthüllten am Mittwoch den WM-Pokal im ÖFB-Campus in Wien-Aspern. Zwei „Krone“-Gewinner hatten die begehrteste Trophäe des Weltfußballs zuvor aus Istanbul nach Wien geholt.

0 Kommentare

Polizisten schützten den ÖFB-Campus in Wien-Aspern. Passanten fragten vor dem Eingang, was denn hier los sei. 193 Tage vor dem großen Finale der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko gastierte der WM-Pokal im Rahmen der FIFA World Cup Trophy™ Tour by Coca-Cola in den neuen Räumlichkeiten des österreichischen Fußball-Bundes.

Josef Pröll (re.) und Alexander van der Bellen bei der Präsentation des WM-Pokals.
Josef Pröll (re.) und Alexander van der Bellen bei der Präsentation des WM-Pokals.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

WM-Pokal nur in vier europäischen Ländern
Josef Pröll, Aufsichtsratsvorsitzender des ÖFB, betonte: „Es ist etwas ganz Besonderes, diese Trophäe bei uns zu haben. Österreich ist neben Frankreich, Spanien und Portugal nur eines von vier europäischen Ländern auf der Tour des WM-Pokals. Es ist für uns auch ein Signal für den Aufbruch in ein sehr spannendes Jahr.“

Die „Krone“-Gewinner Roman (re.) und Alexander Feiertag machten nach einer spannenden Reise nach ...
Die „Krone“-Gewinner Roman (re.) und Alexander Feiertag machten nach einer spannenden Reise nach Istanbul und vielen tollen Erlebnissen ein Erinnerungsfoto mit dem WM-Pokal.(Bild: Coca-Cola/Martin Steiger)

Zwei „Krone“-Gewinner waren hautnah dabei
Pröll führte eine Delegation, die den Pokal aus Istanbul nach Wien gebracht hatte, an. Mittendrin in Istanbul und bei der Präsentation waren auch Roman und Alexander Feiertag aus der Steiermark, die beim „Krone“-Gewinnspiel das große Los gezogen hatten.

Roman, der in der Finanzverwaltung der Stadtgemeinde Weiz arbeitet, erzählte: „Es war absolut einzigartig. In Istanbul genossen wir mit der ÖFB-Delegation im Restaurant Banyan, das sogar einen Michelin-Stern hatte, ein traumhaftes Abendessen mit mehreren Gängen, wobei einer besser als der andere geschmeckt hat. Auch die Aussicht war gigantisch, wir haben direkt auf die Bosporusbrücke geschaut.“ Die Übernachtung im Fünfsterne-Hotel Conrad Istanbul Bosphorus war ebenfalls ein ganz spezielles Erlebnis.

Die beiden „Krone“-Gewinner vor dem Coca-Cola-Flieger.
Die beiden „Krone“-Gewinner vor dem Coca-Cola-Flieger.(Bild: Roman Feiertag)

In einem Privatjet, der innen und außen von Coca-Cola gestaltet war, ging es dann Mittwoch Früh mit dem WM-Pokal aus Istanbul nach Wien. Vor der Ankunft im ÖFB-Campus gab es noch einen Brunch im Cafe Sacher. Dort machten Vater (51) und Sohn (19), die für Michael Gregoritsch und David Alaba schwärmen, auch ein Erinnerungsfoto mit Österreichs U17-Teamchef Hermann Stadler: „Er hätte mit seinem Team fast den WM-Pokal geholt. Mal schauen, wie es der Mannschaft von Ralf Rangnick gehen wird.“

Mit U17-Teamchef Hermann Stadler machten Roman Feiertag und sein Sohn Alexander im Cafe Sacher ...
Mit U17-Teamchef Hermann Stadler machten Roman Feiertag und sein Sohn Alexander im Cafe Sacher ein Erinnerungsfoto.(Bild: Roman Feiertag)

„Gernot Trauner war ein Schüler von mir“
Zu der spaßigen Feiertags-Diskussion von Bundespräsident Alexander van der Bellen und ÖFB-Rekordschütze Marko Arnautovic lachten sie: „Es gibt nicht nur einen Feiertag, sondern gleich zwei, nämlich uns zwei.“

Am Nachmittag kamen dann auch noch andere „Krone“-Gewinner in den ÖFB-Campus. Sie hatten einen der limitierten Plätze für die nicht öffentliche Präsentation gewonnen. Einer von ihnen war Wolfgang Rupprecht aus Linz: „Seitdem ich fünf Jahre alt bin, bin ich ein riesiger Fußball-Fan. Es ist großartig, bei so einer tollen Veranstaltung dabei sein zu dürfen.“ Sein Lieblingsspieler in Österreichs Nationalmannschaft? „Gernot Trauner, er ist ein ehemaliger Schüler von mir.“

Porträt von Matthias Mödl
Matthias Mödl
Porträt von Ann Sophie Walten
Ann Sophie Walten
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
120.985 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
113.180 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
110.363 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Mehr Fußball International
Privatjet, Batmobil...
50 Mio. Euro! Neymar zeigt seine neuen Spielzeuge
„Thema besprechen“
Marko Arnautovic ist in der Hofburg eingeladen
Signal für Aufbruch
„Gibt nicht einen Feiertag, sondern gleich zwei“
Premier-League-Ticker
Top-Hit: Arsenal gegen Liverpool ab 21 Uhr LIVE
Halbfinale im Supercup
Atletico Madrid gegen Real Madrid ab 20 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf