Blaue Show im Bezirk Schwaz, Erinnerungen an 2022

Passiert ist, wie seit Monaten tagtäglich zu spüren ist, in dieser Hinsicht eher das Gegenteil. Teuerung und Inflation sind stärker denn je vorhanden – nur Nehammer als Kanzler gibt es nicht mehr. Ob der Konsum von Alkohol- und Psychopharmaka jüngst massiv angestiegen ist, ist nicht fundiert nachweisbar. Aber vielleicht gibt es darauf ja bereits nächsten Samstag bei der 80-Jahr-Feier der Tiroler Volkspartei – die wiederum im Denkerdorf Alpbach stattfindet – eine Antwort.