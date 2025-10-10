USA: Visagistin kassiert Geld und verschwindet

Make-up-Artistin war nicht zu erreichen

Die Trauzeugin rief die Visagistin mehrfach an und versuchte sie über Social Media zu erreichen – doch ohne Erfolg. Verzweifelt suchte die Hochzeitsgesellschaft nach Alternativen und rief alle umliegenden Salons an, schrieb die Braut. Doch nirgends war kurzfristig ein Termin frei. Zum Glück sprang schließlich die Begleitung ihrer Cousine ein, die etwas Erfahrung mit Event-Make-up hatte. „Sie kam mit ihrem Schminkkoffer ins Hotel und hat einen großartigen Job gemacht“, schrieb die Braut. „Sie hat mir wirklich den Hintern gerettet – ich kann bis heute kaum glauben, wie ruhig und professionell sie in dieser stressigen Situation geblieben ist.“