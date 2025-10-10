Am Tag der Hochzeit
USA: Visagistin kassiert Geld und verschwindet
In den USA stand eine Frau unter Schock, als ihre Make-up-Artistin sie am Tag der Hochzeit auf einmal sitzen ließ. Nachdem sie die Anzahlung erhalten und tagelang mit der Braut über den Look gesprochen hatte, sagte sie wenige Stunden vor der Trauung plötzlich ab. Der Grund dafür ist erschreckend …
In einem Beitrag auf einem Internet-Forum mit dem Titel „Wedding-Drama“ (auf Deutsch: „Hochzeitsdrama“) schilderte die Braut die stressige Situation, die beinahe ihre Trauung ruiniert hätte. Nachdem die Visagistin eine Anzahlung für den großen Tag erhalten hatte, sagte sie nur wenige Stunden vor Beginn des Stylings ab.
Kurzfristige Absage
„Am Morgen unserer Hochzeit wachte ich auf und las eine Nachricht von unserer Visagistin, dass sie nicht erscheinen würde – einfach ein kurzes ‘Sorry, kann nicht kommen‘, und das war’s“, schrieb die Braut. „Zuerst dachte ich, es ist ein Scherz, weil sie die ganze Woche über Details mit mir abgestimmt hatte.“ Dann aber habe ihre Schwester der Braut die Instagram-Story der Visagistin gezeigt: Was sie dort sah, ließ sie sprachlos werden, schreibt das „People Magazine“.
Visagistin war im Urlaub
Nachdem sie auf den Social-Media-Kanälen der Frau nachgesehen hatte, traute sie ihren Augen nicht: „Sie postete Fotos aus einem Strandurlaub – perfekt geschminkt, Cocktail in der Hand – ich hingegen saß im Hotelbademantel saß und war kurz vor dem Nervenzusammenbruch.“
Make-up-Artistin war nicht zu erreichen
Die Trauzeugin rief die Visagistin mehrfach an und versuchte sie über Social Media zu erreichen – doch ohne Erfolg. Verzweifelt suchte die Hochzeitsgesellschaft nach Alternativen und rief alle umliegenden Salons an, schrieb die Braut. Doch nirgends war kurzfristig ein Termin frei. Zum Glück sprang schließlich die Begleitung ihrer Cousine ein, die etwas Erfahrung mit Event-Make-up hatte. „Sie kam mit ihrem Schminkkoffer ins Hotel und hat einen großartigen Job gemacht“, schrieb die Braut. „Sie hat mir wirklich den Hintern gerettet – ich kann bis heute kaum glauben, wie ruhig und professionell sie in dieser stressigen Situation geblieben ist.“
„Rechtliche Schritte einleiten“
Andere Nutzer der Internet-Plattform rieten der Braut, die rechtlichen Schritte zu prüfen, da die Visagistin durch ihre kurzfristige Absage gegen den Vertrag verstoßen habe. Zudem solle sie „an so vielen Orten wie möglich“ Bewertungen hinterlassen, um andere Bräute vor einer ähnlichen Erfahrung zu warnen. Eine andere Frau kommentierte: „Ich bin seit Jahren Make-up-Artistin – und das ist absolut inakzeptabel. Ich kann nicht glauben, dass sie dir das in letzter Minute angetan hat. Es tut mir so leid, dass du das erleben musstest. Das muss unglaublich stressig gewesen sein.“
