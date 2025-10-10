Iran lockt Transpersonen mit billigen Operationen

Einheimische zu Eingriffen gezwungen

Der Iran ist eines der wenigen Länder in der muslimischen Welt, das Transpersonen geschlechtsangleichende Behandlungen erlaubt. Doch die missbräuchliche Geschichte dieser Operationen rückt dadurch in den Hintergrund. Denn die Realität für die meisten LGBTQ-Personen im Land sieht düster aus: Im Iran drohen schwulen Männern und lesbischen Frauen öffentliche Auspeitschung oder gar die Todesstrafe. Daher, so stellte der UN-Menschenrechtsrat fest, werden viele homosexuelle Iranerinnen und Iraner, die nicht trans sind, dazu gedrängt, ohne ihre Zustimmung geschlechtsangleichende Operationen durchzuführen.