So will Kanzler Stocker nun die Teuerung bezwingen

„Krone“: Herr Stocker, die Österreicher leiden seit fünf Jahren unter den steigenden Preisen. Wann wird die Teuerungswelle endlich enden?

Christian Stocker: Die Teuerung ist viel zu hoch. Wenn ich einkaufen gehe, sehe ich auch, wie viel beispielsweise die Wurst inzwischen kostet. Außerdem rechne ich gelegentlich noch in Schilling um, dann versteht man die Welt überhaupt nicht mehr. Ich habe zwei wirtschaftspolitische Ziele: Die Wirtschaft soll nächstes Jahr um mindestens ein Prozent wachsen. Und ich will eine Inflation von zwei Prozent. Das ist auch der Zielwert der Europäischen Zentralbank.