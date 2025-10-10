Vorteilswelt
Ziel sind zwei Prozent

So will Kanzler Stocker nun die Teuerung bezwingen

Wirtschaft
10.10.2025 21:30
Regierungschef Christian Stocker: „Wir sind in Europa falsch abgebogen: Wir haben die Innovation ...
Regierungschef Christian Stocker: „Wir sind in Europa falsch abgebogen: Wir haben die Innovation nach Amerika und die Produktion nach Asien ausgelagert und uns nur die Regulatorik in Europa behalten.“(Bild: Eva Manhart)

Im großen „Krone“-Interview verrät Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker, wie er die galoppierende Inflation im nächsten Jahr bremsen will. Sein klares Ziel: Runter auf zwei Prozent! Ein erträgliches Maß, das die Menschen endlich wieder durchatmen lässt. Doch der Kanzler macht auch deutlich, dass wir uns auf eine neue Realität einstellen müssen: „Wir werden aktuell mit kleineren Wachstumsraten zufrieden sein müssen.“

0 Kommentare

„Krone“: Herr Stocker, die Österreicher leiden seit fünf Jahren unter den steigenden Preisen. Wann wird die Teuerungswelle endlich enden?
Christian Stocker: Die Teuerung ist viel zu hoch. Wenn ich einkaufen gehe, sehe ich auch, wie viel beispielsweise die Wurst inzwischen kostet. Außerdem rechne ich gelegentlich noch in Schilling um, dann versteht man die Welt überhaupt nicht mehr. Ich habe zwei wirtschaftspolitische Ziele: Die Wirtschaft soll nächstes Jahr um mindestens ein Prozent wachsen. Und ich will eine Inflation von zwei Prozent. Das ist auch der Zielwert der Europäischen Zentralbank.

