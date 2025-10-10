VSV schickt Talent Sintschnig zu Partnerklub

Eine makellose Bilanz mit 23:8-Treffern und vier Siegen in vier Spielen hatte der VSV in der Vorsaison gegen Innsbruck. Am Samstag (15) empfängt man den Lieblingsgegner daheim am eigenen Eis – wo es bislang nicht allzu gut funktioniert hat. „Jedes Team muss sich in unserer Halle schwer tun gegen uns – vor allem mit unseren Fans im Rücken“, betont Kevin Hancock, der gegen die Tiroler im Vorjahr sechs Tore und vier Assists beisteuerte.