VSV schickt Talent Sintschnig zu Partnerklub

Kärnten
10.10.2025 21:58
Paul Sintschnig (li.) schlug im Lineup der Adler voll ein, hält schon bei drei Saisontoren.
Paul Sintschnig (li.) schlug im Lineup der Adler voll ein, hält schon bei drei Saisontoren.(Bild: Stefan Bernd)

Der Villacher Lieblingsgegner der Vorsaison rollt am Samstag an. Die Bilanz gegen Innsbruck macht Mut. Nick Hutchison ist wieder fit, Paul Sintschnig fehlt indes beim VSV vorerst. Petersen nicht beim KAC-Training dabei.

Eine makellose Bilanz mit 23:8-Treffern und vier Siegen in vier Spielen hatte der VSV in der Vorsaison gegen Innsbruck. Am Samstag (15) empfängt man den Lieblingsgegner daheim am eigenen Eis – wo es bislang nicht allzu gut funktioniert hat. „Jedes Team muss sich in unserer Halle schwer tun gegen uns – vor allem mit unseren Fans im Rücken“, betont Kevin Hancock, der gegen die Tiroler im Vorjahr sechs Tore und vier Assists beisteuerte.

