Zurückgetretener Premier ist doch wieder im Amt

Der Rücktritt war aus regierungsinternen Spannungen erfolgt. Daraufhin hatte Macron Lecornu beauftragt, innerhalb von zwei Tagen einen Rücktritt aus der Krise auszuloten. Der 39-Jährige war dann nach Gesprächen mit den Parteien überzeugt, dass ein Ausweg aus der Politikkrise in Frankreich ohne eine Neuwahl des Parlaments möglich sei.

„Wir müssen dieser politischen Krise, die die Franzosen verärgert, und dieser Instabilität, die dem Image Frankreichs und seinen Interessen schadet, ein Ende setzen. Die Sanierung unserer öffentlichen Finanzen bleibt eine Priorität für unsere Zukunft und unsere Souveränität: Niemand kann sich dieser Notwendigkeit entziehen“, sagte er am späten Freitagabend nach seiner erneuten Ernennung zum Regierungschef.