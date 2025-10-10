Weltranglistenzweite Swiatek im Viertelfinale out

Im zweiten Halbfinale misst sich Paolini mit der als Nummer drei gesetzten US-Amerikanerin Coco Gauff. Letztere ließ der Deutschen Laura Siegemund beim 6:3,6:0 keine Chance. Sabalenka geht auf ihren vierten Wuhan-Titel nach 2018, 2019 und nach der Covid-bedingten Turnierpause 2024 los. Gegen Pegula, die Katerina Siniakova (CZE) 2:6,6:3,6:0 ausschaltete, hat die vierfache Major-Siegerin acht von bisher zehn Duellen gewonnen.