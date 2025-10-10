Kleine Greißler kommen immer stärker unter Druck

Um die Situation zu verbessern, fordert er Unterstützung der Politik. So sollen kleine Lebensmittelhändler auch Tabak und Medikamente verkaufen können und die Öffnungszeiten der Geschäfte flexibler werden. Kreative Ideen seien gefragt. Wenig Freude hat der Handels-Obmann hingegen mit Containershops, sprich Verkaufsflächen, die rund um die Uhr geöffnet sind und für die kein Personal vor Ort nötig ist. Gegen neue Ideen sei er zwar nicht, aber rechtliche Rahmenbedingungen müssten eingehalten werden, meinte er. Damit nahm er unter anderem Bezug auf die weniger flexiblen Öffnungszeiten des Lebensmittel-Einzelhandels.