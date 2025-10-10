ESA will wiederverwendbare Raketen einsetzen

Man habe bereits im Sommer fünf Unternehmen ausgewählt, die mit Blick auf eine Finanzierung im November in Bremen vorgestellt werden sollen. Darunter sind die beiden deutschen Start-ups Isar Aerospace und Rocket Augsburg Factory sowie drei Firmen aus Großbritannien, Spanien und Frankreich. „Davon werden wir am Ende ein oder zwei auswählen“, sagte Aschenbacher. „Als wir uns entschieden haben, die Ariane 6 und Vega auf den Weg zu bringen, hatten wir schon einen Paradigmenwechsel geplant.“ Die nächste Generation der Trägerrakete werde schon eine ganz neue sein.