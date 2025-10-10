Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

99ers verlieren daheim

Salzburg kehrt gegen Caps zurück auf Siegerstraße

Eishockey
10.10.2025 22:23
(Bild: Tröster Andreas)

Der EC Red Bull Salzburg hat nach drei Niederlagen in Folge wieder voll angeschrieben. Gegen die Vienna Capitals setzte sich der Meister am Freitag auf eigenem Eis 4:3 nach Verlängerung durch und bleibt dem Top-Duo Bozen (3:5 gegen Pustertal) und Ljubljana auf den Fersen. 

0 Kommentare

Die 99ers unterlagen in Graz gegen Liga-Neuling Budapest nach Overtime 2:3. Für die Black Wings war in Ljubljana nichts zu holen. Das 4:8 bedeutete für die Linzer die vierte Auswärtsniederlage dieser Saison.

Meister siegte nach dreifachem Rückstand
Salzburg begann nach den jüngsten Rückschlägen in der Liga und in der CHL ambitioniert, verlor aber schon nach wenigen Minuten Thomas Raffl, der nach einem überharten Check mit einer Spieldauer-Disziplinarstrafe vom Eis musste. In den ersten zehn Minuten regnete es beiderseits Strafen, ehe Zane Franklin im Powerplay für die Wiener traf (9.). Salzburgs Ausgleich durch Benjamin Nissner (16.) beantworteten die Wiener im Mitteldrittel mit ihrem zweiten Treffer in Überzahl. Im 5 gegen 3 schloss Carter Souch erfolgreich ab (28.).

  Salzburg gelang durch Luca Auer (30.) wieder der Gleichstand. Als der Meister dann selbst im Powerplay die erstmalige Führung ins Auge fasste, leisteten sich die Hausherren einen Puckverlust an der blauen Linie. Sam Antonitsch traf zur dritten Führung für die Caps (33.). Salzburg rannte erneut an, Florian Baltram (54.) traf zum dritten Mal zum Ausgleich. In der Overtime ging es dann schnell. Michael Raffl war nach 14 Sekunden aus kurzer Distanz zur Stelle.

99ers daheim erneut ohne Erfolgserlebnis
Graz lag nach nur 24 Sekunden Spielzeit zurück. Die 99ers erhöhten im Laufe des ersten Drittels mehr und mehr den Druck, trotz eines Schussverhältnisses von 18:4 wollte der Ausgleich aber nicht gelingen. Die Ungarn konnten im zweiten Abschnitt sogar nachlegen, Nico Feldner (39.) gelang aber noch vor der zweiten Pause der verdiente Anschlusstreffer. Nach dem 2:2 durch Nick Swaney (43.) hatte Graz noch genug Zeit, die Partie endgültig zu drehen. Auch ihr fünftes Powerplay blieb von den Hausherren jedoch ungenutzt. In der Overtime traf Brady Shaw nach 1:23 Minuten zur Entscheidung. Die 99ers haben damit von ihren vier Heimspielen in dieser Saison erst eines gewonnen.

Die weiter auf Rang elf liegenden Black Wings kassierten im ersten Drittel schon vier Gegentore, Goalie Thomas Höneckl ging vom Eis. Mit Martin Reder im Tor standen die Oberösterreicher auch in den zweiten 20 Minuten (1:4) gegen effiziente Slowenen auf verlorenem Posten. Stefan Gaffal gelang zum 1:7 nur Resultatskosmetik. Ljubljana traf danach nicht mehr, während den Black Wings in den finalen 2:25 Minuten durch Henrik Neubauer, Shawn St-Amant und Greg Moro noch drei Treffer gelangen. Bei Olimpija kam Ziga Mehle auf zwei Tore und zwei Assists, Nicolai Meyer auf ein Tor und drei Assists.

Freitag, 10.10.2025

Graz99ers – Ferencvaros Budapest 2:3 n.V. (0:1,1:1,1:0;0:1)

EC Salzburg – Vienna Capitals 4:3 n.V. (1:1,1:2,1:0;1:0)

Olimpija Ljubljana – Black Wings Linz 8:4 (4:0,4:1,0:3)

Pustertal Wölfe – HCB Südtirol 5:3 (0:2,2:0,3:1)

Samstag, 11.10.2025

EC VSV – HC Innsbruck 15.00

Fehervar AV19 – Pioneers Vorarlberg 17.30

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
164.397 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
156.285 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
129.684 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Innenpolitik
„Den Ruf wahren“: Wirt streicht FPÖ den Tisch
1370 mal kommentiert
Der Kärntner Corona-Skeptiker Martin Rutter war zu dem FPÖ-Stammtisch geladen.
Innenpolitik
Neue Steuern? Ein Nachsatz als Sprengsatz
1226 mal kommentiert
Im Wahlkampf stets vehemente Forderungen nach Vermögenssteuern: Andreas Babler
Außenpolitik
Kein Trump-Nobelpreis: Weißes Haus schäumt vor Wut
920 mal kommentiert
Trump selbst hat sich zum verpassten Friedensnobelpreis noch nicht geäußert. Das Unverständnis ...
Mehr Eishockey
99ers verlieren daheim
Salzburg kehrt gegen Caps zurück auf Siegerstraße
Krone Plus Logo
Youngstar des Monats
VSV schickt Talent Sintschnig zu Partnerklub
Krone Plus Logo
Beruflicher Wechsel
Eishockeylegende Koch ab sofort „Herr Fachlehrer“
NHL
Tor und Assist von Marco Rossi bei Minnesota-Sieg
Krone Plus Logo
Statistiken lügen nie
Darum sorgt Stotterstart bei 99ers nicht für Panik

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf