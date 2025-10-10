Salzburg kehrt gegen Caps zurück auf Siegerstraße

99ers daheim erneut ohne Erfolgserlebnis

Graz lag nach nur 24 Sekunden Spielzeit zurück. Die 99ers erhöhten im Laufe des ersten Drittels mehr und mehr den Druck, trotz eines Schussverhältnisses von 18:4 wollte der Ausgleich aber nicht gelingen. Die Ungarn konnten im zweiten Abschnitt sogar nachlegen, Nico Feldner (39.) gelang aber noch vor der zweiten Pause der verdiente Anschlusstreffer. Nach dem 2:2 durch Nick Swaney (43.) hatte Graz noch genug Zeit, die Partie endgültig zu drehen. Auch ihr fünftes Powerplay blieb von den Hausherren jedoch ungenutzt. In der Overtime traf Brady Shaw nach 1:23 Minuten zur Entscheidung. Die 99ers haben damit von ihren vier Heimspielen in dieser Saison erst eines gewonnen.