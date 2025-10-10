Melania Trump als Retterin verschleppter Kinder

Familien konnten wieder vereint werden

In mehreren Treffen und Anrufen zwischen ihrem Team und dem Kreml sei die Rückkehr der Kinder zu ihren Familien in der Ukraine und in Russland ermöglicht worden, erklärte die First Lady. Von den acht nun zurückgebrachten Kindern sei eines aus der Ukraine zurück nach Russland gebracht worden. Es sei durch Kämpfe vertrieben worden. Auf X postete die First Lady: „Ich hoffe, Frieden kommt bald … er kann mit unseren Kindern beginnen.“