Monaco bestätigt Trennung! Jetzt spricht Hütter

„Was für mich bleibt, sind fast ausschließlich positive Erlebnisse und vor allem die großen Erfolge in den zwei Jahren, wo wir AS Monaco wieder zurück in die Top 3 in Frankreich und nach langer Pause sogar zweimal in Folge wieder in die Champions League geführt haben“, meinte der 55-Jährige. „Trotzdem trennen sich manchmal aus diversen Gründen die Wege und das ist in diesem Fall für mich auch absolut ok so.“ Er hinterlasse eine „intakte und funktionierende Mannschaft mit tollen Charakteren“.