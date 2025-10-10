Premieren-Bilder: „Maria Theresia“ begeistert Wien

Eine Kaiserin als Pop-Star

„Sie hatte 16 Kinder und ja, ihr verdanken wir die Schulpflicht“, war sich die versammelte, honorige Runde auf dem roten Teppich des Wiener Ronacher Theaters bei der Premiere einig. Und nach dem Musicalgenuss kam zu aller Historie noch eine weitere Facette, nämlich die der Liebe hinzu. Maria Theresia wurde an dem Abend zum Pop-Star.