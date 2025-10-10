Premier-Tech klagt Ex-Fahrer auf 30 Millionen Euro

Schiedsgericht

Die Führung des Teams wollte sich vorerst nicht äußern, da der Fall derzeit vor dem Schiedsgericht der UCI, dem Dachverband des Sports, liege. Er habe zwar riskiert, im Falle einer Verletzung ohne Schutz dazustehen, dieses Risiko wollte er aber eingehen. Er verstehe eine andere Sichtweise des Teams, nicht aber die Schadenersatzforderung. „Und das, obwohl ich nur meine Grundrechte als Profi und Mensch wahrgenommen habe.“ Diese Klage habe seinen Schritt nur bestätigt, auch wenn es kürzlich „angekündigte Markenänderungen und kosmetische Strukturanpassungen“ gegeben habe.