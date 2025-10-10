Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Siegesserie gerissen

ÖFB-U21 erkämpfte in EM-Quali Remis in Dänemark

Fußball International
10.10.2025 20:23
David Puczka
David Puczka(Bild: Dominik Angerer)

Österreichs U21-Fußball-Nationalteam hat in der EM-Qualifikation ein 1:1 in Dänemark erkämpft. Die beiden Teams halten nach ihren Auftaktsiegen in der Gruppe I nun bei vier Punkten. 

0 Kommentare

ÖFB-Teamchef Peter Perchtold ging nach vier Siegen in Folge, drei in Testspielen, erstmals nicht als Gewinner vom Feld. Den ÖFB-Führungstreffer von David Puczka (45.+1/Elfmeter) glich Dänemarks Silas Andersen (58.) im Jokri Park in Vejle aus. Oluwaseu Adewumi sah die Rote Karte (75./Tätlichkeit).

Perchtold nahm im Vergleich zum 2:3 in Belarus nur zwei Umstellungen vor. Sturm-Graz-Offensivspieler Jacob Hödl debütierte anstelle des zum A-Team aufgerückten Nikolaus Wurmbrand, zudem bekam Dijon Kameri gegenüber Moritz Wels den Vorzug. Die Gastgeber waren in einer sehr chancenarmen ersten Hälfte leicht spielbestimmend, erstmals gefährlich wurde aber die ÖFB-Auswahl durch Adewumi, der aus spitzem Winkel an Tormann Theo Sander scheiterte (14.). Aufseiten der Dänen war nur eine Flanke des Salzburgers Clement Bischoff nennenswert (22.).

Adewumi
Adewumi(Bild: ÖFB)

  Kurz vor dem Pausenpfiff profitierten die Gäste von einem Fehler von Schiedsrichter David Smajc, der nach einem leichten Foul von Sebastian Otoa an Hödl knapp außerhalb des Strafraums auf Elfmeter entschied. Video Assistant Referee (VAR) gibt es in diesem Bewerb keinen. Juventus-Turin-Legionär Puczka trat wie auch zuletzt gegen Belarus, wo er den entscheidenden Siegestreffer auf diesem Weg erzielt hatte, an und verwandelte souverän.

Dänen glichen verdient aus
Nach Wiederbeginn nahm der Druck der Dänen zu, die Belohnung folgte in Minute 58. Nach schöner Kombination gab Bischoff zur Mitte, wo Andersen den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drückte. ÖFB-Tormann Lukas Jungwirth verhinderte einen Doppelschlag bei einem Schuss von Noah Nartey (63.). In der 71. Minute ging Hödl neuerlich im Bereich der Strafraumgrenze zu Boden, ein zweites Elfmetergeschenk blieb aus. Viel bitterer wurde es gleich darauf. Adewumi griff Bischoff bei einem Disput ins Gesicht und wurde wohl zurecht wegen der Tätlichkeit ausgeschlossen.

(Bild: ÖFB|Johannes Friedl)

  In Unterzahl war die Perchtold-Truppe bemüht, das Remis über die Zeit zu bringen, was mit etwas Bauchweh auch gelang. Schüsse von Nartey (77.) und Oscar Schwartau (92.) gingen hauchdünn daneben. Ihren Beitrag für den Punktgewinn leisteten mit Christopher Olivier, Erik Kojzek (jeweils ab 67.) und Jakob Schöller (ab 78.), der für Hödl eingetauscht wurde, auch drei weitere Akteure, die erstmals im ÖFB-U21-Team Spielpraxis erhielten. Nach Siegen über die Schweiz (2:0), Lettland (1:0) und Ungarn (3:1) sowie zum Quali-Start gegen Belarus gab es erstmals keinen vollen Erfolg.

Als nächste Hürde kommt am Dienstag (18.00 Uhr) Wales ins Linzer Hofmann Personal Stadion.

Dänemark – Österreich 1:1 (0:1)
Tore: Andersen (58.) bzw. Puczka (45.+1/Elfmeter)
Rote Karte: Adewumi (Österreich/75./Tätlichkeit)

Österreich mit: Jungwirth – Trummer (88. Pazourek), Heindl, S. Baidoo, Puczka – Sattlberger, Mayer (67. Olivier) – Hödl (78. Schöller), Kameri (46. Wels), Adewumi – Dursun (67. Kojzek)

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
163.601 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
152.359 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
128.749 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Innenpolitik
„Den Ruf wahren“: Wirt streicht FPÖ den Tisch
1370 mal kommentiert
Der Kärntner Corona-Skeptiker Martin Rutter war zu dem FPÖ-Stammtisch geladen.
Innenpolitik
Neue Steuern? Ein Nachsatz als Sprengsatz
1226 mal kommentiert
Im Wahlkampf stets vehemente Forderungen nach Vermögenssteuern: Andreas Babler
Außenpolitik
Kein Trump-Nobelpreis: Weißes Haus schäumt vor Wut
914 mal kommentiert
Trump selbst hat sich zum verpassten Friedensnobelpreis noch nicht geäußert. Das Unverständnis ...
Mehr Fußball International
WM-Quali im Ticker:
LIVE: Konferenz mit Frankreich, Belgien und Co.
WM-Quali im Ticker
LIVE: Deutschland braucht ein Tor-Spektakel
Siegesserie gerissen
ÖFB-U21 erkämpfte in EM-Quali Remis in Dänemark
„Was für mich bleibt“
Monaco bestätigt Trennung! Jetzt spricht Hütter
Nach Sporthilfe Gala
Auch England zeichnet Erfolgscoach Glasner aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf