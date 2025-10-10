ÖFB-U21 erkämpfte in EM-Quali Remis in Dänemark

Dänen glichen verdient aus

Nach Wiederbeginn nahm der Druck der Dänen zu, die Belohnung folgte in Minute 58. Nach schöner Kombination gab Bischoff zur Mitte, wo Andersen den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drückte. ÖFB-Tormann Lukas Jungwirth verhinderte einen Doppelschlag bei einem Schuss von Noah Nartey (63.). In der 71. Minute ging Hödl neuerlich im Bereich der Strafraumgrenze zu Boden, ein zweites Elfmetergeschenk blieb aus. Viel bitterer wurde es gleich darauf. Adewumi griff Bischoff bei einem Disput ins Gesicht und wurde wohl zurecht wegen der Tätlichkeit ausgeschlossen.