Schon winzige Plastikmengen für Tiere tödlich

Die Studienergebnisse an sich sind schon erschreckend genug, doch das grausame Ausmaß des Tierleids sei noch viel größer, schreiben die Forschenden. Denn oft verheddern sich Tiere in Plastikteilen und verenden dann – auch ohne Plastik im Körper. Die Forschenden betonen, wie wichtig es ist, dass Müll auf Stränden eingesammelt wird, um die Tiere zu schützen. „Wenn Sie nur ein paar Plastikteile aufsammeln, tragen Sie zum Schutz des Lebens eines Meerestieres bei“, meint Allison Schutes von Ocean Conservancy.