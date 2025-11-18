Diesen Wal sah noch nie jemand lebend – bis jetzt

Entdeckung ein Meilenstein für Forschung

Die Entdeckung offenbart auch neue Erkenntnisse zur Verbreitung: Japanische Schnabelwale kommen demnach regelmäßig vor der Küste Kaliforniens und Nord-Baja Californias vor, was zuvor kaum angenommen wurde. Bisherige Daten von Strandungen und akustische Messungen hatten dies nicht klar erkennen lassen. Das Wissen über ihre Rufe ermöglicht es den Forschern nun, die Verbreitung und das Verhalten der Art systematisch zu untersuchen – ein wichtiger Schritt, um mögliche Schäden durch militärische Sonare zu verhindern, die für Schnabelwale besonders gefährlich sind.