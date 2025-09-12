Spektakulärer Halo um Sonne lässt Menschen staunen

Effekt entsteht durch Lichtbrechung

Ein sogenannter Halo entsteht, wenn das Sonnenlicht in der Erdatmosphäre gebrochen wird. Beispielsweise bei Frostwetter, wenn die Lichtstrahlen von Eiskristallen, die sich meist in einer Höhe von acht bis zehn Kilometern bilden, gebrochen und reflektiert werden. Das Phänomen tritt hauptsächlich in den Wintermonaten auf.