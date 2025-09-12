Vorteilswelt
Optisches Phänomen

Spektakulärer Halo um Sonne lässt Menschen staunen

Wissenschaft
12.09.2025 11:35

Im Osten von Thailand sind kürzlich zahlreiche Menschen Zeugen eines beeindruckenden Naturschauspiels geworden. Am Himmel war am Mittwoch ein Sonnen-Halo zu bewundern. Hinter der Erscheinung steckt ein seltenes optisches Phänomen, das nur bei ganz bestimmten Bedingungen auftritt.

Filmmaterial (siehe Video oben) zeigt den schillernden Lichtkreis, der über der Provinz Trat, im Osten Thailands, um die Sonne zu sehen war. Staunende Einheimische nahmen das Phänomen auf. In dem asiatischen Land gelten Halos als glückverheißendes Zeichen und werden häufig mit wichtigen Ereignissen oder Zeremonien in Verbindung gebracht.

Effekt entsteht durch Lichtbrechung
Ein sogenannter Halo entsteht, wenn das Sonnenlicht in der Erdatmosphäre gebrochen wird. Beispielsweise bei Frostwetter, wenn die Lichtstrahlen von Eiskristallen, die sich meist in einer Höhe von acht bis zehn Kilometern bilden, gebrochen und reflektiert werden. Das Phänomen tritt hauptsächlich in den Wintermonaten auf.

Ein sogenannter Halo (Bild) entsteht, wenn Sonnenlicht in der Erdatmosphäre gebrochen wird.
Ein sogenannter Halo (Bild) entsteht, wenn Sonnenlicht in der Erdatmosphäre gebrochen wird.

Halo ist ein Sammelbegriff für Lichteffekte der atmosphärischen Optik. Abhängig von Größe und Ausrichtung der Eiskristalle sowie dem Winkel, unter dem Licht auf sie trifft, entstehen am Himmel teils weißliche, teils farbige Kreise (Halos genannt), Bögen, Säulen oder auch Lichtflecken.

Porträt von Wilhelm Eder
Wilhelm Eder
