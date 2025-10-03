Vagabund-Planet verschlingt pro Sekunde 6 Mrd. t

Die Beobachtungen zeigen, dass sich der galaktische Gierschlund derzeit etwa achtmal schneller Materie einverleibt als noch vor einigen Monaten. Derzeit unfassbare, rund sechs Milliarden Tonnen in nur einer Sekunde! Das dabei verschlungene Material entspricht in etwa der Masse des Kometen 67P/Tschurjumow-Gerassimenko oder des Doppelten des gesamten Starnberger Sees. „Dies ist das stärkste Akkretionsereignis, das jemals für ein Objekt planetarer Masse gemessen wurde“, heißt es auf der Website der ESO.