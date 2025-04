Burgenländer mit einer klaren Mission im Weltall

Seine Heimat ist das Burgenland, sein Arbeitsplatz die Wüste von Arizona in den Vereinigten Staaten von Amerika, und sein Auftrag: die Suche nach tödlichen Geschossen aus dem Weltall. Doch die Geschichte von Hannes Gröller begann alles andere als spektakulär. Sein Weg führte ihn über die HTBL Pinkafeld, die TU Graz und die Karl-Franzens Uni Graz schließlich zur University of Arizona – und damit in ein Abenteuer, das in den Weiten des Universums spielt.