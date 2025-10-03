7000 Jahre alte menschliche Fußabdrücke entdeckt

Die uralten Fußabdrücke wurden bereits am 21. August in archäologischen Schichten aus der Obed-Zeit (auch als Obeid-Zeit bezeichnet, Anm.) entdeckt und werden die auf 5200 Jahre vor Christus. Wie der türkische Minister für Kultur und Tourismus, Mehmet Nuri Ersoy, am Dienstag bekanntgab, wurden bei Ausgrabungen im Südosten der Türkei fünf menschliche Fußabdrücke entdeckt.