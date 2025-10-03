Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fund in der Türkei

7000 Jahre alte menschliche Fußabdrücke entdeckt

Wissenschaft
03.10.2025 08:31

Einen außergewöhnlichen Fund haben Archäologen im Südosten der Türkei gemacht. In getrocknetem Lehm entdeckten sie menschliche Fußabdrücke, die mehr als 7000 Jahre alt sind.

0 Kommentare

Die uralten Fußabdrücke wurden bereits am 21. August in archäologischen Schichten aus der Obed-Zeit (auch als Obeid-Zeit bezeichnet, Anm.) entdeckt und werden die auf 5200 Jahre vor Christus. Wie der türkische Minister für Kultur und Tourismus, Mehmet Nuri Ersoy, am Dienstag bekanntgab, wurden bei Ausgrabungen im Südosten der Türkei fünf menschliche Fußabdrücke entdeckt. 

Die Fußabdrücke seien von Menschen hinterlassen worden, die damals auf regennassem Schlamm gegangen seien und würden ein einzigartiges Zeugnis aus vor Tausenden von Jahren darstellen, so der Minister bei der Präsentation des Fundes.

Die Fußabdrücke (rosa markiert) sind rund 7000 Jahr alt.
Die Fußabdrücke (rosa markiert) sind rund 7000 Jahr alt.(Bild: Ministry of Culture and Tourism)
(Bild: kameraOne (Screenshot))

„Schritte, die vor 7000 Jahren in Anatolien gemacht wurden, stehen jetzt im Rampenlicht“, postete Ersoy auf Nsosyal, einer türkischen Social-Media-Plattform. Man habe die „sehr seltene Entdeckung“ in Tell Kurdu Hoyuk in der Provinz Hatay (sie liegt im geografisch südlichsten Teil der Türkei, Anm.), so der Minister weiter.

Lesen Sie auch:
Bei einem Strandspaziergang hat eine Britin in der englischen Kleinstadt Bexhill acht ...
„Sehr aufregend!“
Saurier-Fußabdrücke bei Strandspaziergang entdeckt
02.03.2024

Die Obed-Zeit (auch als Obeid-Zeit bezeichnet, Anm.) ist eine archäologische Periode. Sie ist nach dem allerersten Fundort Tell el-Obed benannt, einem Siedlungshügel (Tell) im einstigen Mesopotamien (heute Irak), dauerte von etwa 5500 bis 3500 vor Christus. Der Fundort ist auch Namensgeber der gleichnamigen Kultur.

Porträt von Wilhelm Eder
Wilhelm Eder
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wächst im Rekordtempo
Vagabund-Planet verschlingt pro Sekunde 6 Mrd. t
Fund in der Türkei
7000 Jahre alte menschliche Fußabdrücke entdeckt
Optisches Phänomen
Spektakulärer Halo um Sonne lässt Menschen staunen
Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Krone Plus Logo
Kathastrophen-Krabbler
Wie dieser Cyborg-Käfer Menschenleben retten soll
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
234.749 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
209.601 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Wirtschaft
Wer FinanzOnline nicht umstellt, riskiert Strafen
178.699 mal gelesen
Viele Nutzer verwenden beim Login bereits die ID-Austria – dennoch sind nun zahlreiche ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
1024 mal kommentiert
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
832 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Wirtschaft
Nur 0,2 Prozent! Kaum Inflation in der Schweiz
770 mal kommentiert
In der Schweiz lag die Inflation im September bei nur 0,2 Prozent. Sogar Experten hatten etwas ...
Mehr Wissenschaft
Fund in der Türkei
7000 Jahre alte menschliche Fußabdrücke entdeckt
Krone Plus Logo
Archäologen jubeln
Hadnmauer: Römer bauten Talsperre im Gailtal!
Angst prägt Verhalten
Wölfe meiden gezielt Nähe zu Menschen
Zaubermittel zum Kauen
Dieser Kaugummi erkennt Grippeviren frühzeitig
Jane Goodall
Legendäre Affenforscherin stirbt bei Vortragsreise
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf